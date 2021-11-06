شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي عن إصابته مع المنتخب: لا ألتفت للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، أنه يتعرض لشائعات كثيرة في مسيرته الكروية، لكنه لا يلتفت إليها، موضحا أنه يركز على عمله ولديه أجهزة فنية وطبية في الأهلي والمنتخب تقوم بدورها.

وعن إصابته في معسكر منتخب مصر قبل مباراتي ليبيا، وتجدد الإصابة في المباراة الثانية أمام فرسان المتوسط ببنغازي أكد الشناوي، أن اللاعب يمكن أن يتعرض للإصابة خلال صعوده أو نزوله على السلالم.

وواصل نجم حراسة مرمى الأهلي ومنتخب مصر، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "لدى جهازان طبيان في الأهلي ومنتخب مصر، كل العناصر تقوم بدورها، ومن يحدد نوع وحجم الإصابة هو الطبيب وليس الجمهور".

وتابع الشناوي: "عندي أزمة في المنتخب؟ من يريد قول شيء فليتفضل.. أي شخص قد يصاب وهو ينزل على السلم، نلعب جميعا لمنتخب مصر وكلنا واحد".

وعن القمة قال حارس الأهلى: "حتى لو مكنتش موجود، كان الاهلي هيكسب وعلى لطفي كان هيلعب زيي وأحسن مني كمان، احنا كلنا هنا واحد وكل همنا مصلحه النادي الأهلي".