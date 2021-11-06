شكرا لقرائتكم خبر عن منصور أريمو يحتفظ برئاسة الاتحاد الإفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظ منصور أريمو، برئاسة الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، خلال الجمعية العمومية التى أقيمت عبر تطبيق zoom.

جاء تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقى كالتالى:

منصور اريمو رئيسا

مدحت البلتاجي نائب رئيس اول

بيدرو جودينهو نائب رئيس ثاني

تشارلز اومبوماهو أمين عام

دوجبو ياو امين الصندوق

ومن ناحية أخرى لم يدع اتحاد اليد لجمعية عمومية حتى الآن لحين الانتهاء من بنود اللائحة وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى.