شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الجمعة 5 /11 /2021.. الأحمر يدك شباك الزمالك بخماسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 5 /11 /2021، العديد من الأخبار الرياضة المهمة، جاء في مقدمتها: الأهلي يدك الزمالك بخماسية مثيرة فى قمة الكرة المصرية، والقمة تفي بوعودها للأهلي على حساب الزمالك، حيث واقعية موسيمانى تقتل مغامرة كارتيرون بـ"الخمسة.
الأهلي يدك الزمالك بخماسية مثيرة فى قمة الكرة المصرية
فاز الأهلى على الزمالك الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.
"ليلة كروية" مثيرة في استاد القاهرة.. القمة تفي بوعودها للأهلي على حساب الزمالك
ابتسمت القمة الجماهيرية الأولى في مصر والوطن العربي، للنادي الأهلى على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، في مواجهة مثيرة، لم يمهل فيها الجنوب أفريقي موسيمانى منافسه الفرنسي بارتيس كارتيرن فرصة جس النبض أو قراءة المباراة، فقتلها مدرب الأهلى في أول 25 دقيقة بثلاثية مفاجئة، ضربت كل التوقعات في مقتل.
الاهلى لـ"ديانج" عقب احتفاله بالهدف بكرة السلة: مدى بعيد لا مشكلة
نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لاحتفال المالى اليود يانج، لاعب الفريق الأحمر، بأحد أهدافه بمرمى الزمالك وجاء التعليق كالتالى: "مدى بعيد لا مشكلة".
شريف عبد المنعم: كان نفسنا الاهلى يفوز على الزمالك 6-1 تاني
أكد شريف عبد المنعم، نجم فريق الاهلى سابقا، أن لاعبي الفريق الأحمر قدموا مباراة كبيرة أمام الزمالك، وتمت السيطرة على اللقاء منذ اللحظات الأولى وإحراز 3 أهداف في 20 دقيقة.
علق الإعلامي عمرو أديب على خسارة الزمالك من الأهلي بنتيجة 5 – 3 في الجولة الثالثة بالدوري الممتاز، قائلا: "أول مرة في ماتش يجيلي صداع وأحس إن ضغطي عالي.. أول مرة أبقى عايز ماتش يخلص بعد تلت ساعة وحاسس إننا داخلين على مصيبة كروية، أو بالأحرى فضيحة كروية".
أكد عمرو السولية، نجم وسط النادي الأهلى، أن مباراة القمة ستمنحنا دوافع كبيرة لمواصلة التألق في الفترة المقبلة، موضحا أن الأسيست الذي صنعه لمحمد شريف وجاء منه الهدف الثالث للأهلي تدخَّل فيه عامل التوفيق وتمركز شريف الجيد.
خالد الغندور: الأهلى يستحق الفوز والزمالك أضاع المباراة والتحكيم رائع
أكد خالد الغندور، قائد فريق الزمالك السابق، أن الأهلى استحق الفوز على الزمالك فى لقاء القمة، بينما أضاع الزمالك المباراة فى النصف ساعة الأولى من اللقاء، مشيدا بحكم اللقاء محمد عادل ووصفه التحكيم بالرائع.
ألقت صحف جنوب أفريقيا الضوء، على فوز الأهلى على غريمه التقليدي الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.
تحدث عماد متعب، نجم الأهلى السابق، عن فوز الأهلى الكبيرعلى الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، موضحا أن تبديلات موسيمانى بعد تسجيل الهدف الخامس هي التي أدخلت الزمالك في المباراة وأربكت الحسابات، رغم أن الفرصة كانت سانحة لزيادة عدد الأهداف وتسجيل فوز تاريخي.
موسيماني: الأهلي "أذكى" من الزمالك واستحق الفوز بالخمسة
يرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك، واستحق الفوز عليه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.
حقق موسيمانى فوزه السادس تاريخيا على نادي الزمالك، سواء في القيادة الفنية لنادي صن داونز الجنوب أفريقي أو النادي الأهلى، بعدما حسم مباراة القمة اليوم الجمعة بخماسية مقابل ثلاثة أهداف لصالح المارد الأحمر.
كسرت مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الرقم القياسي من حيث تسجيل الأهداف المسجلة في مباراة واحدة، بعدما انتهى اللقاء بفوز الأهلى بنتيجة 5 / 3، في مباراة قمة شهدت لأول مرة تسجيل ثمانية أهداف.
تبادل المغربى أشرف بن شرقى لاعب فريق الزمالك، و المالى أليو ديانج لاعب فريق الاهلى، القميصين الخاصين بهما عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقيهما منذ قليل في بطولة الدورى المصرى الممتاز.