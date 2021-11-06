أخبار الأهلى اليوم الجمعة 5 /11 /2021.. الأحمر يدك شباك الزمالك بخماسية

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 5 /11 /2021، العديد من الأخبار الرياضة المهمة، جاء في مقدمتها: الأهلي يدك الزمالك بخماسية مثيرة فى قمة الكرة المصرية، والقمة تفي بوعودها للأهلي على حساب الزمالك، حيث واقعية موسيمانى تقتل مغامرة كارتيرون بـ"الخمسة.

الأهلي يدك الزمالك بخماسية مثيرة فى قمة الكرة المصرية

فاز الأهلى على الزمالك الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

"ليلة كروية" مثيرة في استاد القاهرة.. القمة تفي بوعودها للأهلي على حساب الزمالك

ابتسمت القمة الجماهيرية الأولى في مصر والوطن العربي، للنادي الأهلى على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، في مواجهة مثيرة، لم يمهل فيها الجنوب أفريقي موسيمانى منافسه الفرنسي بارتيس كارتيرن فرصة جس النبض أو قراءة المباراة، فقتلها مدرب الأهلى في أول 25 دقيقة بثلاثية مفاجئة، ضربت كل التوقعات في مقتل.

الاهلى لـ"ديانج" عقب احتفاله بالهدف بكرة السلة: مدى بعيد لا مشكلة

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لاحتفال المالى اليود يانج، لاعب الفريق الأحمر، بأحد أهدافه بمرمى الزمالك وجاء التعليق كالتالى: "مدى بعيد لا مشكلة".