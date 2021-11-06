شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلى يستحق الفوز والزمالك أضاع المباراة والتحكيم رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الغندور، قائد فريق الزمالك السابق، أن الأهلى استحق الفوز على الزمالك فى لقاء القمة، بينما أضاع الزمالك المباراة فى النصف ساعة الأولى من اللقاء، مشيدا بحكم اللقاء محمد عادل ووصفه التحكيم بالرائع.

وكتب الغندور، عبر حسابه على فيس بوك: "الأهلى يستحق الفوز والزمالك أضاع المباراة فى أول نصف ساعة، والتحكيم رائع وهكذا هى كرة القدم مكسب وخسارة، مباراة وانتهت ونفكر فى القادم والدورى فى الملعب".





وفاز الأهلى على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقى.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.