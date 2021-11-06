شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يلغي عقوبة السوبر ويصرف مكافأة إضافية للاعبين عقب الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادي الاهلي على تهنئة الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، عقب الفوز على الزمالك 5-3 في القمة 123، وأشاد رئيس الأهلي بالجهود الكبيرة لكل عناصر الفريق والروح العالية التي ظهروا عليها طوال المباراة، وحققوا فوزًا يستحقونه عن جدارة.

ووجه مجلس إدارة الشكر لكل منظومة الفريق الأول ، بداية من الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين، على التكاتف والالتزام والمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبين في مباراة اليوم.

وأشار المجلس إلى أن هذا الفوز يحمل الجميع مسئولية كبيرة، خاصة أن المشوار لا يزال طويلًا، ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، والحرص على استمرار مسيرة الانتصارات لتحقيق طموحات النادي وجماهيره.

وقرر مجلس ادارة النادى الاهلى ، إلغاء العقوبة المالية التي سبق أن وقعها على كل منظومة الفريق عقب خسارة بطولة السوبر «300 ألف جنيه». وأكد أن ما تم خصمه من الجميع في الفترة الماضية سوف تتم إعادته إليهم كاملًا، بالإضافة إلى صرف مكافأة استثنائية للاعبين.

كما وجه مجلس الأهلي التهنئة إلى جماهير وأعضاء النادي، مؤكدًا ثقته الكاملة في استمرار دعمهم اللا محدود كعادتهم للفريق وجهازه الفني بقيادة موسيماني وسيد عبد الحفيظ.