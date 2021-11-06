شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 5 /11 /2021 فى بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 5 /11 /2021، إقامة 4 مباريات في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري، حيث نجح الاهلي في الفوز على الزمالك 5 /3، وغزل المحلة يفوز على إنبي 3/0، وسموحة يفوز على إيسترن كومباني 3/0، والمصري يتعادل فيوتشر 1-1.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الجمعة كالتالي:

الأهلي يدك الزمالك بخماسية مثيرة فى قمة الكرة المصرية

فاز الأهلى على الزمالك الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

حقق فريق غزل المحلة، بقيادة محمد عودة، الفوز على إنبى بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز. وجاء أهداف غزل المحلة عن طريق المهاجم يحيى عبدة في الدقيقة 16، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق صلاح "ريكو" لاعب إنبى بالخطأ في مرماه والهدف الثالث عن طريق المهاجم أحمد غنيم في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثانى. وبهذه النتيجة تمكن فريق غزل المحلة من الوصول الى النقطة السابعة ويحتل المركز الثانى بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تمكن من الفوز في مباراتين أمام إيسترن كومبانى وإنبى والتعادل مع المصرى البورسعيدى بينما توقف رصيد إنبى عند النقطة الثالثة.

تغلب فريق سموحة على نظيره ايسترن كومباني بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية بالجولة الثالثة من بطولة الدورى، سجل الأهداف مروان حمدى "هدفين" وصديق كالابا الهدف الثالث. تقدم سموحة فى الدقيقة 39 بالهدف الأول والذى سجله مروان حمدى من كرة رأسية اصطدمت بلاعب الفريق المنافس لتدخل مرمى ايسترن كومباني وتقدم الفريق السكندرى. وفى الدقيقة 57 توغل مروان حمدي بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بشكل رائع على يمين الحارس عمرو حسام معلنا تسجيل الهدف الثانى لسموحة. ولم يكتف سموحة بذلك بل أحرز الهدف الثالث عن طريق صديق كالابا بالدقيقة 80 بعدما توغل عبد الرحمن عامر بالكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مرر الكرة لصديق كالابا أمام المرمى فسدد الأخير الكرة بسهولة في الشباك. المصرى يتعادل مع فيوتشر 1 / 1 ويكتفى بالنقطة الثالثة فى الدورى

غزل المحلة يفوز على إنبى بثلاثية ويحتل المركز الثانى بالدورىسموحة يحقق الفوز الأول بثلاثية أمام ايسترن كومباني فى الدورى

خطف فريق فيوتشر نقطة ثمينة من المصري البورسعيدي، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري العام.