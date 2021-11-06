شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 /11 /2021، العديد من الأخبار الرياضة المهمة، جاء في مقدمتها، الأهلي يدك الزمالك بخماسية مثيرة فى قمة الكرة المصرية، والبارالمبية فى بيان رسمى: اللجنة فى انعقاد دائم لحين كشف أسباب وفاة طارق وهدان، ومنتخب اليد يهزم مقدونيا وديا 32/25 بالمركز الأوليمبى.

الأهلي يدك الزمالك بخماسية مثيرة فى قمة الكرة المصرية

فاز الأهلى على الزمالك الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

منتخب اليد يهزم مقدونيا وديا 32/25 بالمركز الأوليمبى

فاز منتخب كرة اليد للرجال على نظيره المقدوني بنتيجة 32/25 فى لقاء ودى بالمركز الأوليمبى بالمعادى، حيث وصل منتخب كرة اليد المقدوني إلى القاهرة..

غزل المحلة يفوز على إنبى بثلاثية ويحتل المركز الثانى بالدورى