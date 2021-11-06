شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى لـ"ديانج" عقب احتفاله بالهدف بكرة السلة: مدى بعيد لا مشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لاحتفال المالى اليود يانج، لاعب الفريق الأحمر، بأحد أهدافه بمرمى الزمالك وجاء التعليق كالتالى: "مدى بعيد لا مشكلة".

فاز الأهلى على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعهم من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.