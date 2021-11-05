عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأهلي يسحق الزمالك بخماسية ويطير بصدارة الدوري المصري

الجمعة 5 نوفمبر 2021

الخليج 365

سحق الأهلي منافسه الزمالك بنتيجة تاريخية، وفاز 5/3 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.



افتتح المالي إليو ديانج حفلة الأهداف، ونجح بتسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة ارتطمت بقدم إمام عاشور ثم في العارضة، وترد لتصطدم في محمد أبوجبل وتسكن الشباك.

وبعد الهدف واصل الأهلي الضغط واحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة على معلول سجل منها معلول الهدف الثاني في الدقيقة 19.

واستغل الأهلي تقدمه بهدفين وواصل الضغط ونجح بتسجيل الهدف الثالث عن طريق محمد شريف، بعد متابعة لأسيست رائع من عمرو السولية بالكعب على طريقة رابونا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

ونزل الزمالك الشوط الثاني ضاغطًا وبحث عن تقليص النتيجة وكان له ما أراد، حيث أحرز مصطفى فتحي هدف الزمالك الأول من تسديدة رائعة خارج منطقة الجزاء، واكتفى محمد الشناوي بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.

ولم يهنأ الزمالك، حيث نجح الأهلي في التقدم بعدها بدقيقة واحدة وأحرز الهدف الرابع عن طريق إليو ديانج من تسديدة فشل أبوجبل حارس الزمالك في التعامل معها.

وعزز الأهلي تقدمه مرة أخرى عن طريق علي معلول بهدف خامس من ركلة جزاء.

وقلص أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك النتيجة بالهدف الثاني للزمالك عن طريق ركلة جزاء أيضًا، وأحرز أشرف بن شرقي الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 90.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وهبط الزمالك إلى المركز الخامس بعد أن توقف رصيده عند 6 نقاط.