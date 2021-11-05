شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فتح التحقيق في انقطاع البث لحظة هدف الشباب في مرمى النصر بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت شركة الرياضة السعودية ”SSC“، والمسؤولة عن نقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في إجراء تحقيق لمعرفة أسباب انقطاع البث التلفزيوني أثناء سير الشوط الأول من مباراة الشباب والنصر، التي أقيمت اليوم الجمعة.



وأصدرت الشركة بيانًا عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ قالت فيه: ”إن التحقيق سيُجرى لمعرفة مصدر الخلل ومن ثم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذا الانقطاع مستقبلًا“.