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فتح التحقيق في انقطاع البث لحظة هدف الشباب في مرمى النصر بالدوري السعودي

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت شركة ”SSC“، والمسؤولة عن نقل مباريات دوري كأس الأمير للمحترفين، في إجراء تحقيق لمعرفة أسباب انقطاع البث التلفزيوني أثناء سير الشوط الأول من مباراة الشباب والنصر، التي أقيمت اليوم الجمعة.

وأصدرت الشركة بيانًا عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ قالت فيه: ”إن التحقيق سيُجرى لمعرفة مصدر الخلل ومن ثم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذا الانقطاع مستقبلًا“.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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