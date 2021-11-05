كواليس الديربي .. الجماهير تغني لموسيماني و«ديانج وبن شرقي» يتبادلان القمصان

الشارقة - اميمة ياسر - احتفل لاعبو الأهلي بالفوز العريض على الزمالك 5/3، في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وقام لاعبو الفريق بالتفاعل مع الجماهير عقب صافرة نهاية المباراة، وحرصت الجماهير على الهتافات بشكل مكثف، وسط فرحة كبيرة من لاعبي الفريق الأحمر.

وحصل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على النصيب الأكبر من هتافات الجماهير، والذي تفاعل معها بشكل كبير.

وقام أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بتبديل قميصه مع أليو ديانج لاعب الأهلي، بعد نهاية المباراة.

يذكر أن الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة للزمالك، سجل أهداف الأهلي، أليو ديانج هدفين، علي معلول هدفين ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك، مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.