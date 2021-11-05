عمرو أديب تعليقاً على مباراة القمة: الأهلي نجح

الشارقة - اميمة ياسر - بدأ الإعلامي عمرو أديب برنامجه علي فضائية "ام بي سي" بالتعليق على مباراة الأهلي والزمالك، والتى انتهت بفوز النادي الأهلي بخمسة أهداف مقابل 3 لنادي الزمالك.

وتابع عمرو أديب تعليقه على مباراة الأهلي والزمالك قائلاً " النقلة بتاعة السولية بمليون جنيه، مضيفا أن الكورة اللي تم تمريرها لشريف الحريف لا اجد تعليقا غير ذلك عليها، وتابع " الأهلي نجح في لعب شوط سوبر، لافتاً أنها ثناية وليست خماسية.

وكان اديب قد غرد اليوم على حسابه الشخصى بموقع تويتر قبل المباراة قائلا " بالورقه والقلم الزمالك يكسب بعون الله النهارده، بالتاريخ والاحصائيات الاهلى يكسب النهارده. طب ايه العدل ؟ الورقه والقلم تكسب طبعا . لاعيبه الزمالك افضل فى كل المراكز يارب ادينا على قد قوتنا ونيتنا".

واكتسح فريق الأهلي نظيره الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 9 نقاط يتصدر بهم مسابقة الدوري، في حين يتوقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط يحتل بهم المركز الرابع.

ودخل النادي الأهلي تحت قيادة «بيتسو موسيماني» المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.

بينما دخل نادي الزمالك تحت قيادة «باتريس كارتيرون» المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع : محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد.

ويملك الزمالك حامل لقب الموسم الماضي، ووصيفه الأهلي، نفس رصيد النقاط 6 نقاط من فوزين في الجولتين السابقتين للدوري، الأهلي هزم الإسماعيلي (4-0)، والبنك الأهلي (1-0)، بينما انتصر الزمالك على إنبي وطلائع الجيش، بنتيجة واحدة (2-0).