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بقيادة الجنرال «موسيماني» والقناص «ديانج» والسفاح «علي معلول» .. الأهلي يكتسح «الزمالك» بنتيجة 5-3

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الشارقة - اميمة ياسر -  

في رحلة الفوز ببطولة الدوري للمرة الـ43 في تاريخه ، حقق النادي الأهلي فوزاً كبيرا على غريمه الزمالك .

وذلك بنتيجة      5-3  وأحرز الأهداف ديانج ومعلول ومحمد شريف


بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع : محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد.

وكان المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قد أعلن عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الزمالك.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة القمة كلاً من:

حارس مرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.

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