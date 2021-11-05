بقيادة الجنرال «موسيماني» والقناص «ديانج» والسفاح «علي معلول» .. الأهلي يكتسح «الزمالك» بنتيجة 5-3

الشارقة - اميمة ياسر -
في رحلة الفوز ببطولة الدوري للمرة الـ43 في تاريخه ، حقق النادي الأهلي فوزاً كبيرا على غريمه الزمالك .
وذلك بنتيجة 5-3 وأحرز الأهداف ديانج ومعلول ومحمد شريف
بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
الدفاع : محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح.
الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.
الهجوم : عمر السعيد.
وكان المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قد أعلن عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الزمالك.
ويضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة القمة كلاً من:
حارس مرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.