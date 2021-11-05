شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: تبديلات موسيمانى أضاعت على الأهلي انتصارا تاريخيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عماد متعب، نجم الأهلى السابق، عن فوز الأهلى الكبيرعلى الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، موضحا أن تبديلات موسيمانى بعد تسجيل الهدف الخامس هي التي أدخلت الزمالك في المباراة وأربكت الحسابات، رغم أن الفرصة كانت سانحة لزيادة عدد الأهداف وتسجيل فوز تاريخي.

وقال متعب، في تصريحات للاستديو التحليلي عقب القمة: "نتيجة الخمسة كبيرة، وكنت أتمنى زيادة عدد الأهداف، لأن مواجهة الزمالك في هذه الحالة المتواضعة فرصة لن تتكرر كثيرا".

وواصل نجم الأهلى السابق: "خروج أفشة من الملعب خطأ كبير من موسيمانى، والتغييرات كلها كانت سلبية، كنت أتمنى دخول أحمد عبد القادر لتغيير ريتم اللقاء، لكن بالتأكيد جمهور الأهلى غاضب من عودة الزمالك من 5 / 1 إلى 5 / 3، بسبب التبديلات التي أجراها مدرب الأهلى".

وتابع متعب: "كيف أكون مدربا فائزا بخمسة أهداف ويظهر عليَّ التوتر؟! كنت أتمنى من موسيمانى الحفاظ على الشكل لكن اللجوء للدفاع منح المنافس أفضلية في الدقائق الأخيرة".

ونجح الأهلى في الفوز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.