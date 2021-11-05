شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: موسيمانى رفض دخول التاريخ.. وتعامل المثلوثي مع ضربتي الجزاء "خايب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، رفض دخول التاريخ بعدما فرط في تحقيق فوز تاريخي على الغريم التقليدي نادي الزمالك في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال الصقر، في تصريحات للاستديو التحليلي عقب المباراة على قناة أون تايم سبورتس: "موسيمانى كان بيديه دخول التاريخ وتسجيل انتصار سيبقى في الأذهان كثيرا، لكنه رفض ذلك بعدما تهاون في نهاية اللقاء وسمح للمنافس بالعودة وتسجيل هدفين".

وواصل نجم الكرة المصرية: "الأهلى لم يستغل حالة الزمالك بشكل مثالي، الفريق الأبيض انهار بعد تسجيل الأهلى للهدف الأول، وضربتي جزاء الأهلى تصرفات "خايبة" من حمدى المثلوثي لا يصح أن يقع فيها لاعب بقيمته".

تصدر النادي الأهلى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021 عقب مباراة الأهلي والزمالك اليوم، والتى حقق فيها النادي الأهلي الفوز على الزمالك بعدد 5 أهداف مقابل ثلاثة للزمالك.

وتراجع الزمالك للمركز الخامس على سلم جدول الترتيب، إثر هزيمته الكبيرة من الأهلى اليوم، فيما حل بيراميدز ثانيا بنفس رصيد الأهلى، وجاء غزل المحلة في المركز الثالث، والبنك الأهلى رابعا.

وحقق الأهلى فوزا كبيرا على الزمالك الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.