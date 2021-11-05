شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الأهلي "أذكى" من الزمالك واستحق الفوز بالخمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك، واستحق الفوز عليه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

وفاز الأهلى على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط، جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

وأوضح موسيماني أن الأهلي كان أفضل و"أذكى" من الزمالك، موضحاً أن الطريقة التي لعب بها أمام الزمالك هي نفسها التي خاض بها مباراة الإسماعيلي وفاز فيها برباعية نظيفة في الجولة الأولى لبطولة الدوري.

وتابع موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة: تسجيل خمسة أهداف في الزمالك أمر ليس سهلاً.. ويُحسب للاعبي الأهلي ويؤكد أنهم الأفضل في مصر وأفريقيا.

وأشار موسيماني إلى أن الزمالك فريق كبير وليس بغريب أن يعود للمباراة بتسجيل ثلاثة أهداف.

وعن فشله في تسجيل مزيد من الأهداف بعد تراجع الزمالك، قال موسيماني: فزنا بخمسة وهذا عدد كبير من الأهداف.. وداعب الحضور، قائلاً: في المرة القادمة سنفوز بستة أهداف.

وقال موسيماني، إن الأهلي لم يفز بهذا الرقم الكبير من الأهداف منذ سنوات طويلة، وأشاد المدير الفني للأهلي بحضور الجمهور في المباراة، قائلاً: الجمهور كان له دور كبير جداً في تحفيز اللاعبين على مدار شوطي المباراة.