شكرا لقرائتكم خبر عن أبوجبل يدخل تاريخ مباريات القمة بعد فوز الأهلي على الزمالك 5 /3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك تاريخ مباريات القمة، بعدما أصبح أول حارس مرمى في تاريخ القطبين يُسجل هدفا عكسيا في مباريات القمة، وذلك بعدما سجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 16، حيث ارتدت الكرة بعد اصطدامها بجسده لتسكن شباكه.

وجاء هدف أبوجبل في مباراة القمة التى أقيمت مساء اليوم، الجمعة، وانتهت بفوز الأهلى على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما استاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط، جمعها من 3 إنتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

وضم تشكيل الأهلي كلا: محمد الشناوي، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، حمدى فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى أفشة، بيرسى تاو، ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود الونش، احمد فتوح، طارق حامد، إمام عاشور، أوباما، زيزو، اشرف بن شرقى وعمر السعيد.