شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الأهلى يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوق فريق الأهلى على الزمالك بالأرقام والإحصائيات فى الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى والزمالك المقامة حالياً باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويضم تشكيل الأهلي كلا محمد الشناوي، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، حمدى فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى أفشة، بيرسى تاو، ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود الونش، احمد فتوح، طارق حامد، إمام عاشور، أوباما، زيزو، اشرف بن شرقى وعمر السعيد.

ويدخل الأهلي والزمالك المباراة ويحمل كل منهما 6 نقاط في رصيده بجدول الدوري، من مباراتين، حيث فاز الأهلي علي كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولتين الاولي والثانية، بينما فاز الزمالك علي كل من انبي وطلائع الجيش في ذات الجولتين.

وجاءت إحصائيات الشوط الأول كالتالى