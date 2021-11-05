شكرا لقرائتكم خبر عن بخمسة أهداف.. موسيمانى يحقق فوزه السادس على الزمالك في 8 مواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق موسيمانى فوزه السادس تاريخيا على نادي الزمالك، سواء في القيادة الفنية لنادي صن داونز الجنوب أفريقي أو النادي الأهلى، بعدما حسم مباراة القمة اليوم الجمعة بخماسية مقابل ثلاثة أهداف لصالح المارد الأحمر.

وبذلك يكون مجموع مواجهات موسيماني صاحب الـ56 عامًا ضد الزمالك 8 مباريات، فاز في 6 وخسر في لقاء سواء مع الاهلى أو صن دوانز، وتعادل في لقاء أخر، جمع موسيماني في تاريخه 3 ألقاب لدوري الأبطال، من بينهم لقبان كانا على حساب الزمالك مع صن داونز في 2016 وخلال تدريبه للأهلي في 2020.

وخاض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى في منصب المدير الفني للنادى الأهلى 4 مباريات ضد الفرنسي كارتيرون مدرب الزمالك، وفاز فى مباراتين وخسر لقاءا وحيدا وتعادل في لقاء آخر، اللقاء الذي خسره موسيماني كان حينما قاد موسيمانى صن دوانز الجنوب أفريقى للفوز على مازيمبى الكونغولى بقيادة كارتيرون بهدف دون رد في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا موسم 2014- 2015، وفى مباراة العودة نجح كارتيرون في الفوز على موسيمانى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفى مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضي قاد موسيمانى الاهلى للفوز على زمالك كارتيرون، ثم تعادل معه بالدور الثاني.

فاز الأهلى على الزمالك الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.