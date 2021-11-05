شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 /11 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 /11 /2021، العديد من الاخبار الرياضة المهمة جاء في مقدمتها الأهلي يدك الزمالك بخماسية مثيرة فى قمة الكرة المصرية، ومنتخب اليد يهزم مقدونيا وديا 32/25 بالمركز الأوليمبى، وغزل المحلة يفوز على إنبى بثلاثية ويحتل المركز الثانى بالدورى ، ودخول منظم لجماهير مباراة القمة.. والسماح للملتزمين بإجراءات "تذكرتى".

الأهلي يدك الزمالك بخماسية مثيرة فى قمة الكرة المصرية

فاز الأهلى على الزمالك الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

غزل المحلة يفوز على إنبى بثلاثية ويحتل المركز الثانى بالدورى