شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاهلى يحتفلون مع الجمهور بـ100 مباراة لـ"أفشة" بقميص الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد مجدى "أفشة" لاعب فريق الاهلى، مع زملائه بالفريق والجمهور المتواجد في مدرجات استاد القاهرة، عقب خوض 100 مباراة بالقميص الأحمر، وذلك عقب انتهاء الفوز في مباراة القمة على الزمالك.

وفاز الأهلى على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.