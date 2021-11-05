شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي راحة 48 ساعة بعد التعادل مع فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر معين الشعباني، المدير الفني للمصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين، عقب نهاية مباراة المصري وفيوتشر التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويستأنف الفريق البورسعيدى مرانه مساء الإثنين ببرج العرب، استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الرابعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر يوم الجنعة الموافق التاسع عشر من نوفمبر الجاري على استاد برج العرب.

خطف فريق فيوتشر نقطة ثمينة من المصري البورسعيدي، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري العام.