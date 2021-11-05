شكرا لقرائتكم خبر عن ثمانية أهداف.. رقم قياسي في الأهداف المسجلة في مباراة واحدة بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسرت مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الرقم القياسي من حيث تسجيل الأهداف المسجلة في مباراة واحدة، بعدما انتهى اللقاء بفوز الأهلى بنتيجة 5 / 3، في مباراة قمة شهدت لأول مرة تسجيل ثمانية أهداف.

الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة بين الفريقين كان 7 أهداف وتحقق ذلك مرتين، الأولى في الدورى موسم 2002 حينما فاز الأهلى بنتيجة 6 / 1 والثانية مواجهة الأهلى ضد الزمالك فى نهائى كأس مصر 2007، وامتدت المباراة بين الغريمين إلى الوقت الإضافى، قبل أن يحسمها الأهلى لصالحه بالفوز 4-3.

ووفقا لتاريخ مواجهات الأهلى والزمالك فى شهر نوفمبر، فقد التقى الأهلى والزمالك فى 30 قمة بشهر نوفمبر، نجح خلالها الفريق الأحمر فى تحقيق 15 انتصارا، فى المقابل حقق الزمالك 6 انتصارات فقط، فيما انتهت 9 مواجهات أخرى بالتعادل بين القطبين.

فاز الأهلى على الزمالك الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط، جمعها من 3 انتصارات، فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.