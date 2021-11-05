شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلى يحيى لاعبيه بعد خماسية الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبادل لاعبو الأهلى التحية مع جمهورهم بعد الفوز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعهم من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

وضم تشكيل الأهلي كلا: محمد الشناوي، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، حمدى فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى أفشة، بيرسى تاو، ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود الونش، احمد فتوح، طارق حامد، إمام عاشور، أوباما، زيزو، اشرف بن شرقى وعمر السعيد.