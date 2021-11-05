شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى و ديانج يتبادلان القمصان عقب نهاية مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبادل المغربى أشرف بن شرقى لاعب فريق الزمالك، و المالى أليو ديانج لاعب فريق الاهلى، القميصين الخاصين بهما عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقيهما منذ قليل في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

فاز الأهلى على الزمالك الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعهم من 3 إنتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.