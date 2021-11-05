شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أهداف مباراة الأهلى والزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد أهداف الأهلى والزمالك، فاز الأهلى على الزمالك الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعهم من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

وضم تشكيل الأهلي كلا محمد الشناوي، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، حمدى فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى أفشة، بيرسى تاو، ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود الونش، احمد فتوح، طارق حامد، إمام عاشور، أوباما، زيزو، اشرف بن شرقى وعمر السعيد.

بدأت المباراة بشكل هادئ من الفريقين ورفض القطبان الانسياق للغزو الهجومي مُبكراً ولجأ كلاهما إلى التأمين الدفاعي.

محاولات الفريقين الهجومية بدأت في الدقيقة التاسعة تقريباً مع توغل أشرف بن شرقي في منطقة جزاء الأهلي وكادت الكرة تسكن شباك الشناوي، لكنها مرت بجوار القائم بسمتيمرات وتتحوّل إلى ضربة ركنية بعدما أرتطمت باقدام أحد مدافعي الأهلي.

وواصل الزمالك التحرر الهجومي وأنقذ الشناوي فرصة خطرة للأبيض ورغم هجوم الزمالك نجح ديانج في تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة ارتطمت بأبوجبل وتسكن الشباك.

بعد الهدف واصل الأهلي الضغط واحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة على معلول سجل منها معلول الهدف الثاني في الدقيقة 19، استغل الأهلي تسجيل هدفين وواصل الضغط وسجل محمد شريف هدف بأسيست رائع من عمرو السولية "بالكعب" .

ونال طارق حامد بطاقة صفراء للخشونة مع عمرو السولية في الدقيقة 34 ،وحاول الزمالك العودة للمباراة وإستعادة وسط الملعب لكنه لعب بخشونة فأشهر الحكم محمد عادل بطاقة صفراء ثانية للأبيض وهذه المرة كانت من نصيب عمر السعيد للخشونة مع بدر بانون.

وحاول الزمالك تسجيل هدف لتعديل النتيجة وتصدى الشناوي لرأسية من عمر السعيد ، كما حاول الاهلي إضافة هدف رابع لكن ينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بثلاثية نظيفة.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني جاءت بنزول مصطفى فتحي بدلاً من إمام عاشور ، وبدأ الزمالك هذا الشوط بشكل حماسي وتبادل لاعبيه الكرة أمام منطقة جزاء الأهلي وسنحت لهم أكثر من فرصة عن طريق عمر السعيد.

وأسفر الضغط الزملكاوي عن تسجيل هدف عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 51 ، لم يستمر ثواني عن هدف مصطفى فتحي حتى سجل ديانج هدف رابع للأهلي في الدقيقة 53 بتسديدة رائعة.

وعاد الأهلي للسيطرة على المباراة وأحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية للأهلي سجل منها محمد شريف هدفاً خامساً بعدما تصدى أبو جبل لركلة الجزاء التى سددها معلول وارتدت الكرة وسجل محمد شريف هدفاً لكن الحكم قرر إعادة ركلة الجزاء وسجل منها معلول الهدف الخامس.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للزمالك في الدقيقة 78 بدعوى عرقلة الجزيري سجل منها زيزو هدف ثانً للزمالك، وشهدت الدقائق الأخيرة هجمات متبادلة من الفريقين ونجح بن شرقي في تسجيل هدف ثالث للزمالك وبعدها واصل الزمالك الضغط لتسجيل هدف رابع لكن ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.