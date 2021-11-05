تحليل.. الأهلي يستغل اهتزاز الزمالك في مهرجان الأهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام الدين جمال:

حقق الأهلي فوزا كبيرا على غريمه الزمالك بنتيجة 5-3، مساء اليوم الجمعة، في مباراة القمة بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

المباراة شهدت عدة أحداث مثيرة وغزارة تهديفية بتسجيل 8 أهداف، فضلا عن سجالات تكتيكية بين الغريمين بقيادة باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، وبيتسو موسيماني نظيره في الأهلي.

بداية مفاجئة

بدأ موسيماني بخطة (3-4-3)، فيما اعتمد كارتيرون على خطة (4-2-3-1)، وشهدت أول ربع ساعة من اللقاء سيطرة للزمالك مقابل تراجع وارتباك الأهلي.

في بداية المباراة كان الزمالك هو الطرف الأفضل والأكثر نشاطا خاصة في وسط الملعب بوجود اللاعب الشاب إمام عاشور.

في أول 15 دقيقة عانى الأهلي، والزمالك بدرجة أقل، من صعوبة في بناء الهجمة، في ظل إغلاق كلا الفريقين المنافذ أمام الخصم.

وحاول لاعبو الأهلي الاعتماد على الكرات الطويلة من أجل فك الحصار الذي فرضه الزمالك عليهم، لكن تلك الطريقة لم تفلح، حتى انفكت العقدة بتسجيل الهدف الأول على عكس سير اللقاء.

افتتاح أليو ديانج التسجيل للأهلي كان بمثابة نقطة تحول كبرى في لقاء القمة، حيث سجل اللاعب المالي الهدف الأول للقلعة الحمراء في الدقيقة 16 بسيناريو غريب، بعدما سدد كرة ساقطة اصطدمت بالعارضة، ارتدت في جسد محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض قبل أن تسكن الشباك.

وبعد أن كان الزمالك هو الطرف الأفضل والأكثر سيطرة، تسبب خطأ أبوجبل، ثم احتساب ركلة جزاء على حمزة المثلوثي جاء منها الهدف الثاني بعد 4 دقائق، في انتقال سريع لزمام الأمور من أصحاب الأرض إلى الضيوف، خاصة أن الفريق الأبيض بات مشتتا بين الدفاع لعدم استقبال أهداف جديدة، والهجوم من أجل التعويض.

بعد استقبال هدفين خاطفين أصبح الزمالك مرتبكا وترك مساحات شاغرة واضحة في الخط الخلفي أجاد الأهلي استغلالها، بتراجع رأس الحربة محمد شريف لاستلام الكرة مع تقدم الجناح الأيمن السريع بيرسي تاو لشغل مكانه.

شوط أكثر إثارة

مع تقدم الأهلي (3-0) بنهاية الشوط الأول، ازداد اعتماد الفريق الأحمر على الدفاع المحكم والهجمات المرتدة، ليكون رد فعل الزمالك هو استخدام التسديدات البعيدة من خارج المنطقة.

وجاء الهدف الأول للزمالك بأقدام البديل مصطفى فتحي من تسديدة بعيدة، وبالطريقة نفسها أحرز ديانج الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

الأهلي واصل استغلال هفوات مدافعي الزمالك والمساحات الفارغة خلفهم وشن عدة هجمات سريعة أسفرت عن عدة فرص ضائعة، وركلة جزاء سجل منها علي معلول الهدف الخامس.

بعد وصول النتيجة إلى 5-1 لصالح الأهلي، أجرى موسمياني تبديلا خفض به قوته الهجومية بخروج بيرسي تاو ودخول لويس ميكيسوني (ق 68)، وعلى جانب آخر كان كارتيرون قد نشط خطه الأمامي بإدخال محمد أونجم وسيف الدين الجزيري بدلا من المثلولي وعمر السعيد (ق 62).

في آخر 20 دقيقة تقريبا من اللقاء واصل الزمالك ضغطه وبات هو صاحب اليد العليا أمام الأهلي المتراجع، لكنه لم يتمكن من تسجيل سوى هدفين فقط.