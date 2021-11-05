موسيماني يعلق على فوز الأهلي التاريخي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، أن فريقه كان متميز في لقاء القمة واستطاع تحقيق الفوز على فريق كبير بحجم الزمالك.

وحقق الأهلي فوزًا عريضا على نظيره الزمالك، مساء الجمعة، بنتيجة 5-3، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدوري we المصري.

وقال موسيماتي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" كنا متميزين وقدرنا ننقل الكرة وسط لاعبي الزمالك، ولقاء كبير مثل بطولة افريقيا، وسجلنا 5 أهداف أمام فريق كبير، وسعيد بفريقي".

وأضاف:" سجلنا 5 أهداف في فريق كبير وكنت أتمنى تسجيل اكتر من ذلك لكن ليس من الممكن تحقيق كل شيء".

وأكمل:" متى فاز الأهلي 6-1؟ منذ 20 عاما؟ إذا عادت الأيام الحلوة ، ولا أعلم نتائج الأهلي التاريخية مع الزمالك، سجل 6-1 ؟ ان شاء الله المرة القادمة".

وأتم تصريحاته:" نحن فريق كبير وأبطال إفريقيا، وحققنا الثالث على العالم والسوبر الإفريقي والآن رأيتهم الأهلي واشكر الجماهير التي منحتنا الطاقة".