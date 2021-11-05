مباراة 8 نجوم.. الأهلي يضرب الزمالك بالخمسة ليقاسم بيراميدز القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في مباراة مثيرة على ملعب "استاد القاهرة"، حقق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب منافسه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة دوري we المصري.

أهداف الأهلي جاءت عن طريق علي معلول وأليو ديانج "هدفين" ومحمد شريف هدف، في المقابل سجل مصطفى فتحي وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي أهداف الزمالك وجاءت أهداف الفريق الأبيض في الشوط الثاني.

ووصل الأهلي لقمة الدوري بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الفوز الثالث على التوالي، في المقابل تلقى الزمالك الخسارة الأولى له هذا الموسم بعد الفوز في أول جولتين أمام إنبي وطلائع الجيش.

ويتقاسم الأهلي قمة الدوري برصيد تسع نقاط مع بيراميدز، في المقابل توقف رصيد الزمالك عند ست نقاط في المركز الخامس.

تشكيل الزمالك: محمد أبو جبل - أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي - طارق حامد - إمام عاشور - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - عمر السعيد.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق - أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - بيرسي تاو - محمد مجدي "أفشة" - محمد شريف.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة 13 شهدت أولى محاولات الزمالك بتسديدة قوية من أحمد سيد "زيزو" خارج منطقة الجزاء تمر الكرة بعيدة عن المرمى وسط احتفاظ دفاعي من الفريقين.

تاو في الدقيقة 14 رد بتسديدة أرضية من الجهة اليمنى لكن تصل الكرة ضعيفة عند أبو جبل دون خطورة.

الأهلي لم ينتظر طويلاً ليسجل بتسديدة من أليو ديانج الذي ارتطمت في قدم مدافع الزمالك ثم ترتطم في القائم وبعدها أبو جبل لتدخل شباك الزمالك وتصبح النتيجة (1-0) في الدقيقة 15.

في الدقيقة 17، احتسب محمد عادل ضربة جزاء لصالح الأهلي بعد عرقلة علي معلول على يد حمزة المثلوثي وسط احتجاج من لاعبي الأبيض.

الأهلي استغل ضربة الجزاء ليسجل الهدف الثاني عن طريق علي معلول بعدما سدد في الجهة اليسرى لتصبح النتيجة (2-0) للأهلي.

الأهلي واصل ضرب منافسه بهدف ثالث رائع في الدقيقة 25 بعد عرضية رائعة من عمرو السولية داخل منطقة الجزاء لتصل عند محمد شريف الذي يسجل بعدما لمست الكرة أبو جبل وتحولت في الشباك البيضاء.

وكاد يوسف إبراهيم "أوباما" أن يقلص النتيجة في الوقت الضائع إلا أن محمد الشناوي يتألق ويحافظ على نظافة شباكه قبل أن يحتسب الحكم المساعد تسلل.

في الدقيقة 48 مرر أحمد فتوح كرة رائعة لصالح عمر السعيد ليسدد من داخل منطقة الجزاء تمر بعيدة عن مرمى الشناوي.

هدف رائع سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 51 بعد تمريرة من بنشرقي ليسجل البديل فتحي هدفًا رائعًا وسط متابعة فقط من الشناوي.

الأهلي لم ينتظر كثيرًا حيث سجل أليو ديانج هدفًا رائعًا من حدود منطقة الجزاء لتصبح النتيجة (4-1) بهدف رابع في الدقيقة 52.

المباراة واصلت إثارتها من خلال احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي بعد عرقلة عمرو السولية من حمزة المثلوثي في الدقيقة 59.

معلول نفذ الكرة لكن أبو جبل يتصدى للكرة وترتد أمام محمد شريف الذي يسجل الهدف الخامس لكن محمد عادل يطلب إعادة الكرة بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 65، عاد معلول ليسدد الكرة لكن هذه المرة تنفذ بنجاح وتصبح النتيجة (5-1) للأهلي.

طارق حامد لجأ لسلاح التسديد بكرة قوية في الدقيقة 75 من خارج منطقة الجزاء لمن تمر بجوار مرمى الأهلي بقليل.

في الدقيقة 78، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري وسط احتجاجات من لاعبي الأهلي، إلا أن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.

"زيزو" نفذ الكرة بنجاح في الدقيقة 80، ليقلص النتيجة لصالح الزمالك بالهدف الثاني وتصبح النتيجة (5-2) لصالح الأهلي.

وفي الدقيقة 88، كاد حسين الشحات بعد مراوغة من الجهة اليسرى أن يسجل الهدف السادس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

واستطاع الدولي المغربي أشرف بنشرقي أن يسجل هدف الزمالك الثالث بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء وسط تراجع دفاعي من لاعبي الأهلي لتصبح النتيجة (5-3).