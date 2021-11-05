ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة 11.. «الشباب يضيق الخناق على الاتحاد»

تعرف مع الخليج 365 على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين» 2021/2022، بعد انتهاء مباريات اليوم 5 نوفمبر في الجولة 11.

استغل فريق الشباب تعثر نادي ضمك أمام الهلال أمس ضمن منافسات الجولة 11 بالدوري السعودي للمحترفين، ونجح في خطف مركز الوصافة منه بعدما فاز على النصر اليوم، ليضيق الخناق على المتصدر «الاتحاد».

وفاز الاتحاد على نادي الفتح أمس الخميس بنتيجة (3-0) في الجولة 11، لينفرد بالصدارة وفي رصيده 23 نقطة، واقترب منه الشباب اليوم بفوزه على النصر بهدفٍ دون رد سجله هاتان باهبري في الدقيقة (23).

ويعتبر فوز الشباب اليوم على حساب النصر هو الخامس تواليًا في الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022، والسادس له هذا الموسم، بينما تعادل في 3 مباريات، وخسر في مباراتين.

وأقيمت مباراة أخرى اليوم في ختام منافسات الجولة 11، جمعت بين الفيحاء والحزم، وتمكن الأول من تحقيق الفوز بهدفٍ دون رد ايضًا، سجله أمادو موتاري في الدقيقة (73) من زمن الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة 11

1- الاتحاد – 23 نقطة – لعب 11.

2- الشباب – 21 نقطة – لعب 11.

3-ضمك – 21 نقطة – لعب 11.

4- الهلال – 19 نقطة – لعب 9.

5- الرائد – 17 نقطة – لعب 11.

6- الفيحاء – 17 نقطة – لعب 10.

7- اهلي جدة – 15 نقطة – لعب 11.

8- الفيصلي – 14 نقطة – لعب 10.

9- النصر – 13 نقطة – لعب 9.

10- الفتح – 12 نقطة – لعب 10.

11- الحزم – 10 نقاط – لعب 11.

12- التعاون – 10 نقاط – لعب 11.

13- الاتفاق – 10 نقاط – لعب 11.

14- ابها – 10 نقاط – لعب 11.

15- الباطن – 9 نقاط – لعب 11.

16- الطائي – 7 نقاط – لعب 10.