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شعب حضرموت يقترب من نصف النهائي بالفوز على الوحدة

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المنامة - ياسر ابراهيم - عزز شعب حضرموت حظوظه في التأهل إلى المربع الذهبي بالدوري اليمني، بعد فوزه اليوم الجمعة على متصدر المجموعة الأولى، وحدة صنعاء، بهدفين دون رد، ضمن دور المجموعات بالدوري اليمني.
 
وسجل للشعب عماد منصور في الدقيقة الثانية من المباراة، وأضاف الهدف الثاني أحمد باحاج، في الدقيقة 85.
 
ورفع فوز شعب حضرموت رصيده إلى 15 نقطة، متقدما إلى المركز الثاني المؤهل لنصف نهائي البطولة، قبل فحمان الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد (12 نقطة)، وله مباراة ستجمعه الأحد المقبل باتحاد إب، وسيتعين عليه الفوز بهدفين على الأقل، ليضمن التأهل بفارق الأهداف.
 
ورغم خسارة الوحدة، ما زال يحتل قمة المجموعة الأولى بـ20 نقطة.
 

(موقع كورة)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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