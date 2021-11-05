لقاء «ثقيل على الزمالك وعنيف» والسبب «معلول وديانج وشريف» .. الأهلي يتقدم بـ 3 أهداف حتى الآن

الشارقة - اميمة ياسر - افتتح أليو ديانج التسجيل للأهلي في شباك الزمالك بالدقيقة 16 بلقاء القمة 123، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

سجل علي معلول لاعب الأهلي الهدف الثاني في شباك الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 20، بلقاء القمة 123، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

أحرز محمد شريف هدف الأهلي الثالث في شباك الزمالك بالدقيقة 25، بلقاء القمة 123، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لخوض مباراة القمة أمام الزمالك التي تقام مساء اليوم، على استاد القاهرة في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.