شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصرى البورسعيدى يجدد الثقة فى الشعبانى ولاعبيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادي المصري، ممثلًا في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمشرف على الفريق الأول وعدنان حلبية وأحمد شملة عضوى المجلس، على دعم ومساندة الفريق أمام فيوتشر، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونزل أعضاء المجلس، قبيل انطلاق مباراة اليوم بين فيوتشر والمصري، لغرفة ملابس فريق المصري للشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني.

ونقل مسئولو الفريق البورسعيدي للجميع تحية سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي، والذي أكد ثقة مجلس المصري التامة فى الجهاز الفني واللاعبين.

وخطف فريق فيوتشر نقطة ثمينة من المصري البورسعيدي، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري العام.

تقدم فيوتشر عن طريق مهاجمه مروان محسن في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، وتعادل للمصرى حسن على من ضربة جزاء في الدقيقة 77، تحصل عليها أحمد الشيخ لاعب الفريق البورسعيدى. رفع فيوتشر بهذا التعادل رصيده إلى النقطة الرابعة، بعدما فازعلى فاركو وخسر من الاتحاد السكندرى وتعادل مع المصرى، فيما خطف المصرى النقطة الثالثة، بعدما اكتفى بالتعادل في أول 3 جولات مع غزل المحلة وسموحة وفيوتشر.



المصرى البورسعيدى (1)



المصرى البورسعيدى (2)



المصرى البورسعيدى (3)