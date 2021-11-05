شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يُنهي الشوط الأول متقدماً على الزمالك بثلاثية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى والزمالك المقامة حالياً باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز والنتيجة بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويضم تشكيل الأهلي كلا محمد الشناوي، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، حمدى فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى أفشة، بيرسى تاو، ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود الونش، احمد فتوح، طارق حامد، إمام عاشور، أوباما، زيزو، اشرف بن شرقى وعمر السعيد.

بدأت المباراة بشكل هادئ من الفريقين ورفض القطبان الانسياق للغزو الهجومي مُبكراً ولجأ كلاهما إلى التأمين الدفاعي.

محاولات الفريقين الهجومية بدأت في الدقيقة التاسعة تقريباً مع توغل أشرف بن شرقي في منطقة جزاء الأهلي وكادت الكرة تسكن شباك الشناوي لكنها مرت بجوار القائم بسمتيمرات وتتحوّل إلى ضربة ركنية بعدما أرتطمت باقدام أحد مدافعي الأهلي.

وواصل الزمالك التحرر الهجومي وأنقذ الشناوي فرصة خطرة للأبيض ورغم هجوم الزمالك نجح ديانج في تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة أرتطمت بأبوجبل وتسكن الشباك.

بعد الهدف واصل الأهلي الضغط واحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة على معلول سجل منها معلول الهدف الثاني في الدقيقة 19، استغل الأهلي تسجيل هدفين وواصل الضغط وسجل محمد شريف هدف بأسيست رائع من عمرو السولية "بالكعب" .

ونال طارق حامد بطاقة صفراء للخشونة مع عمرو السولية في الدقيقة 34 ،وحاول الزمالك العودة للمباراة وإستعادة وسط الملعب لكنه لعب بخشونة فأشهر الحكم محمد عادل بطاقة صفراء ثانية للأبيض وهذه المرة كانت من نصيب عمر السعيد للخشونة مع بدر بانون.

وحاول الزمالك تسجيل هدف لتعديل النتيجة وتصدى الشناوي لرأسية من عمر السعيد ، كما حاول الاهلي إضافة هدف رابع لكن ينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بثلاثية نظيفة.



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