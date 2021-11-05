شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تهتف: "أبطال الدوري أهم".. والأهلي ترد: "أبطال أفريقيا أهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هتفت جماهير الزمالك الموجودة فى استاد القاهرة الدولى للاعبى فريقها فبل انطلاق القمة 123 أمام الأهلى قائلة: "أبطال الدوري أهم"، لترد جماهير النادى الأحمر على الهتاف قائلة: "أبطال افريقيا أهم".

وأعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل المباراة والذي يضم كلا من:

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج

خط الهجوم : بيرسي تاو - ومحمد شريف - محمد مجدي قفشة

فيما أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل المباراة والذي يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع : محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد.

ويدخل الأهلي والزمالك المباراة ويحمل كل منهما 6 نقاط في رصيده بجدول الدوري، من مباراتين، حيث فاز الأهلي علي كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولتين الاولي والثانية، بينما فاز الزمالك علي كل من انبي وطلائع الجيش في ذات الجولتين.