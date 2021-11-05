أهداف مباراة المصرى البورسعيدى وفيوتشر بالدورى (1 / 1).. فيديو

القاهرة - سامية سيد - تعادل المصري البورسعيدي مع فيوتشر الصاعد حديثا للدورى، بهدف لكل فريق المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري العام.

تقدم فيوتشر عن طريق مهاجمه مروان محسن في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، وتعادل للمصرى حسن على من ضربة جزاء في الدقيقة 77، تحصل عليها أحمد الشيخ لاعب الفريق البورسعيدى.

رفع فيوتشر بهذا التعادل رصيده إلى النقطة الرابعة، بعدما فاز على فاركو وخسر من الاتحاد السكندرى وتعادل مع المصرى، فيما خطف المصرى النقطة الثالثة، بعدما اكتفى بالتعادل في أول 3 جولات مع غزل المحلة وسموحة وفيوتشر.