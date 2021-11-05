شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تهتف لحارسها: وحش أفريقيا بجد شناوي هو السد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير النادى الأهلى المتواجدة فى استاد القاهرة الدولى لحضور مباراة القمة 123 على الهتاف لمحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأحمر، قبل انطلاق القمة 123 قائلة: "وحش أفريقيا بجد شناوي هو السد".

وأعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل المباراة، والذي يضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج

خط الهجوم : بيرسي تاو - ومحمد شريف - محمد مجدي قفشة

فيما أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل المباراة والذي يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع : محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد.

ويدخل الأهلي والزمالك المباراة ويحمل كل منهما 6 نقاط في رصيده بجدول الدوري، من مباراتين، حيث فاز الأهلي على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولتين الأولى والثانية، بينما فاز الزمالك على كل من انبي وطلائع الجيش في ذات الجولتين.