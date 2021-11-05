شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة "رابونا".. أسيست عالمي للسولية في القمة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمرو السولية، نجم الأهلى، في صناعة الهدف الثالث على طريقة "رابونا" لزميله محمد شريف أمام الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن "رابونا" هي حركة في كرة القدم، يقوم فيها اللاعب باستخدام ساقه الأقل قوة من أجل تثبيت جسمه فوق الأرض ثم لف ساقه الثانية حول الأولى لتسديد الكرة بالقدم الأقوى، ويرجع أصل تسمية هذه الحركة إلى عام 1948، حيث يعد اللاعب الأرجنتيني ريكاردو إينفانتي أول من سجل بها.

وأعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل المباراة والذي يضم كلا من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج

خط الهجوم : بيرسي تاو - ومحمد شريف - محمد مجدي قفشة

فيما أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل المباراة والذي يضم كل من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي ، محمود علاء ، محمود الونش ، أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد ، إمام عاشور

خط الهجوم : أوباما ، زيزو ، اشرف بن شرقي ، عمر السعيد

ويدخل الأهلي والزمالك المباراة ويحمل كل منهما 6 نقاط في رصيده بجدول الدوري، من مباراتين، حيث فاز الأهلي على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولتين الأولى والثانية، بينما فاز الزمالك علي كل من انبي وطلائع الجيش في ذات الجولتين.







