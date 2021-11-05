شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يتقدم للاهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 25.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمد شريف الهدف الثالث لفريق الاهلي في مرمى الزمالك في الدقيقة 25 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ3 للدورى.

وأعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل المباراة والذي يضم كلا من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج

خط الهجوم : بيرسي تاو - ومحمد شريف - محمد مجدي قفشة

فيما أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل المباراة والذي يضم كلا من :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي ، محمود علاء ، محمود الونش ، أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد ، إمام عاشور

خط الهجوم : أوباما ، زيزو ، أشرف بن شرقي ، عمر السعيد

ويدخل الأهلي والزمالك المباراة ويحمل كل منهما 6 نقاط في رصيده بجدول الدوري، من مباراتين، حيث فاز الأهلي على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولتين الأولى والثانية، بينما فاز الزمالك على كل من انبي وطلائع الجيش في ذات الجولتين.