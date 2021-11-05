شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دقيقة..الاهلي يتقدم على الزمالك بثنائية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 20 دقيقة من مباراة الأهلى والزمالك المقامة حالياً باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز والنتيجة هي تقدم الاهلي بثنائية نظيفة.

ويضم تشكيل الأهلي، محمد الشناوي، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، حمدى فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى أفشة، بيرسى تاو، ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود الونش، احمد فتوح، طارق حامد، إمام عاشور، أوباما، زيزو، اشرف بن شرقى وعمر السعيد.

بدأت المباراة بشكل هادئ من الفريقين ورفض القطبين الإنسياق للغزو الهجومي مُبكراً ولجأ كلاهما إلى التأمين الدفاعي.

محاولات الفريقين الهجومية بدأت في الدقيقة التاسعة تقريباً مع توغل أشرف بن شرقي في منطقة جزاء الأهلي وكادت الكرة تسكن شباك الشناوي لكنها مرت بجوار القائم بسمتيمرات وتتحوّل إلى ضربة ركنية بعدما أرتطمت باقدام أحد مدافعي الأهلي.

وواصل الزمالك التحرر الهجومي وأنقذ الشناوي فرصة خطرة للأبيض ورغم هجوم الزمالك نجح ديانج في تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة أرتطمت بأبوجبل وتسكن الشباك.

بعد الهدف واصل الأهلي الضغط وأحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة على معلول سجل منها معلول الهدف الثاني في الدقيقة 19

ويبحث الأهلى والزمالك عن مواصلة الانتصارات فى القمة المبكرة من عمر الدوري، وتحقيق الفوز الثالث على التوالى بمسابقة الدورى العام للموسم الحالى ،بعد فوز الأحمر فى الجولتين السابقتين على الإسماعيلى والبنك الأهلى، بحثا عن تعزيز تصدره لجدول الدورى الذى يتربع عليه بفارق الأهداف عن الأبيض الذى يتقاسمه الصدارة بنفس عدد النقاط بعد الفوز على إنبى وطلائع الجيش فى أول جولتين.

ويدخل الأهلى قمة الليلة بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بالثلاث نقاط، حيث استغل بيتسو موسيمانى الأيام الماضية فى تجهيز لاعبيه جيدا على المستوى البدنى والفني، وطالبهم ببذل أقصى جهد فى القمة 123 لتحقيق عدة أهدافه أهمها العودة لسكة الأداء القوى الذى ظهر عليه الأهلى فى المباراة الافتتاحية ضد الإسماعيلي، كذلك تأكيد تفوقهم على الزمالك فى المواجهات الأخيرة ومصالحة الجمهور الأحمر الغاضب لضياع الدورى والسوبر المحلى فى الموسم المنقضى .







