شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يضيف الهدف الثاني للاهلي من ركلة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز علي معلول الهدف الثاني لفريق الأهلي في مرمى الزمالك في الدقيقة 20 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ3 للدورى.

الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل المباراة والذي يضم كلا من:

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج

خط الهجوم : بيرسي تاو - ومحمد شريف - محمد مجدي قفشة

فيما أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل المباراة والذي يضم كلا من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي ، محمود علاء ، محمود الونش ، احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد ، إمام عاشور

خط الهجوم : أوباما ، زيزو ، اشرف بن شرقي ، عمر السعيد

ويدخل الأهلي والزمالك المباراة ويحمل كل منهما 6 نقاط في رصيده بجدول الدوري، من مباراتين، حيث فاز الأهلي علي كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولتين الأولى والثانية، بينما فاز الزمالك على كل من انبي وطلائع الجيش في ذات الجولتين.







