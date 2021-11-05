شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على إنبى بثلاثية ويحتل المركز الثانى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة، بقيادة محمد عودة، الفوز على إنبى بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء أهداف غزل المحلة عن طريق المهاجم يحيى عبدة في الدقيقة 16، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق صلاح "ريكو" لاعب إنبى بالخطأ في مرماه والهدف الثالث عن طريق المهاجم أحمد غنيم في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثانى.

وبهذه النتيجة تمكن فريق غزل المحلة من الوصول الى النقطة السابعة ويحتل المركز الثانى بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تمكن من الفوز في مباراتين أمام إيسترن كومبانى وإنبى والتعادل مع المصرى البورسعيدى بينما توقف رصيد إنبى عند النقطة الثالثة.

وجاء تشكيل غزل المحلة بقيادة محمد عودة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: يحيى حامد، معاذ الحناوي، محمد كماتشو، السيد الشبراوي

خط الوسط: أحمد عفيفي، حميد ماو

وأمامهما: فوافي، عبده يحيى، ابراهيما كونيه

خط الهجوم: احمد غنيم

بينما جاء تشكيل إنبى بقيادة حلمى طولان كالتالى :

محمود جاد، علي فوزي، ابراهيم يحيي، مصطفي شلبي، صلاح ريكو، محمد اسماعيل، مروان داودا، أحمد العجوز، جون ايبوكا، دينوبيتر، مصطفي شكشك.