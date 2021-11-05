الامارات | هيفاء وهبي بالأخضر دعماً لفريق المصري البورسعيدي

شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي بالأخضر دعماً لفريق المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأربعاء، عن سر ارتدئها اللون الأخضر أثناء إحيائها حفلا فنيا كبيرا في مدينة بورسعيد المصرية، موضحة أن اختيارها لذلك اللون دعماً لنادي المصري البورسعيد.

ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها في "إنستغرام" صورة للفستان الأخضر الذي حضرت به حفل مدينة بورسعيد، الثلاثاء الماضي، قائلة: "لإنه لون النادي المصري البورسعيدي".

وتصدرت هيفاء وهبي موقع التغريدات «تويتر» خلال الساعات الماضية بعد إحيائها حفلها الغنائي في بورسعيد.

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