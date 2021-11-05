الامارات | مناكفة بالأهداف بين مانشستر سيتي ويونايتد.. هذا توقيت حرب رونالدو وغوارديولا

شكرا لقرائتكم خبر عن مناكفة بالأهداف بين مانشستر سيتي ويونايتد.. هذا توقيت حرب رونالدو وغوارديولا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر ناديي مانشستر يونايتد وغريمه مانشستر سيتي عبر حسابيهما في "تويتر" فيديوهات تحمل أجمل أهداف كليهما في مرمى الآخر، قبل المواجهة المرتقبة بين الناديين السبت (الساعة 16:30 بتوقيت الإمارات)، ودخلت الجماهير في مناكفة حول أجملها لكن أغلب الآراء صبت نحو اختيار هدف نجم اليونايتد السابق واين روني من مقصية رائعة الأجمل في تاريخ مواجهات الفريقين بالـ"ديربي الإنجليزي الكبير".

وتتركز الأنظار على ما سيفعله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي الذي جمعتهما مواجهات مشتعلة عندما كان رونالدو مع ريال مدريد وغوارديولا مدرباً لبرشلونة.

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