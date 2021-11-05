اخبار الرياضه

كلوب: إصابة فيرمينو "خطيرة" ولا نعرف موعد عودته لصفوف ليفربول

0 نشر
اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب: إصابة فيرمينو "خطيرة" ولا نعرف موعد عودته لصفوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول أن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو تعرض لإصابة خطيرة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 2-صفر على أتلتيكو مدريد في لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي، وإنه لا يوجد إطار زمني لعودته للملاعب.

وصعد فريق ليفربول الإنجليزي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية للبطولة الأوروبية الأقوى.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا