شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب: إصابة فيرمينو "خطيرة" ولا نعرف موعد عودته لصفوف ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول أن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو تعرض لإصابة خطيرة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 2-صفر على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي، وإنه لا يوجد إطار زمني لعودته للملاعب.



وصعد فريق ليفربول الإنجليزي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية للبطولة الأوروبية الأقوى.