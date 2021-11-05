زيزو وبن شرقي يقودان الأبيض في القمة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الأهلي، في قمة مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

وسيخوض الفريق الأبيض المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع : محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد.

وكان المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قد أعلن عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الزمالك.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة القمة كلاً من:

حارس مرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.