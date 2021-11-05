«التشكيل.. التحكيم.. القنوات الناقلة».. القمة 123 بين الأهلي والزمالك.. والخطيب يغيب.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - يترقب جمهور كرة القدم في مصر والعالم العربي مباراة القمة 123 بين الأهلي والزمالك تأتي في إطار منافسات الأسبوع الثالث للدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك حامل اللقب بقيادة مدربه كارتيرون لتحقيق فوز في المواجهات المباشرة على غريمه الأهلي الذي يتفوق بشكل كبير في المواجهات المباشر حيث حقق الأهلي 46 فوز مقابل 27 فوز فقط للزمالك.

وتنطلق فعاليات البث المباشر للمباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بعد أسبوعين فقط من بداية الدوري المصري الممتاز موسم 2021 - 2022 وحقق الفريقين الفوز في المبارتين السابقتين ليصبح رصيد كل منهما 6 نقاط وقبل المواجهة المرتقبة إستقر كارتيرون المدير الفني للزمالك بسهوله على تشكيلته الأساسية التي تشهد إستقرار كبير في جميع الخطوط.

تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى محمد أبو جبل وخط دفاع محمود حمدي الونش وحمزة المثلوثي ومحمود علاء وأحمد فتوح بينما خط الوسط يتكون من طارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما بينما في الهجوم أشرف بن شرقي وعمر السعيد.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة القمة كلاً من:

حارس مرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.

القنوات الناقلة

ومن المقرر بث مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم مباشر عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ويعلق عليها مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، وحاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الثانية.



ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري، في المباراة التي تقام باستاد القاهرة الدولي.

ويخوض المارد الأحمر، مباراة الليلة بدافع الفوز؛ من أجل مواصلة الانتصارات التي حققها الفريق في بطولة الدوري حتى الآن؛ حيث فاز على الإسماعيلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى من البطولة.

ويتطلع الأهلي لحصد نقاط المباراة الثلاثة؛ من أجل مواصلة رحلة الفوز ببطولة الدوري للمرة الـ43 في تاريخه.

وفي الجولة الثانية فاز الأهلي على فريق البنك الأهلي بهدف نظيف، ليجمع 6 نقاط في أول مباراتين.

الأهلي يفوز على المرج وديًا استعدادًا للزمالك

وخاض الأهلي تدريباته اليومية عقب مباراة البنك الأهلي، التي أقيمت الأحد الماضي، قبل أن يدخل معسكرا مغلقا الأربعاء الماضي.

وخاض الأهلي مباراة ودية على ملعب التتش أمام المرج مساء الثلاثاء الماضي فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي المارد الأحمر، محمود كهربا وحسام حسن.

واطمأن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على جاهزية جميع اللاعبين في ودية المرج قبل دخول معسكر مغلق منذ أمس الأول، وحرص الجهاز الفني للفريق على عقد جلسات مع لاعبيه بهدف توجيه نصائح لهم قبل مباراة القمة المرتقبة.