شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، ويضم تشكيل الأهلي، محمد الشناوي، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، حمدى فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى أفشة، بيرسى تاو، ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود الونش، احمد فتوح، طارق حامد، إمام عاشور، أوباما، زيزو، اشرف بن شرقى وعمر السعيد.

ويبحث الأهلى والزمالك عن مواصلة الانتصارات فى القمة المبكرة من عمر الدوري، وتحقيق الفوز الثالث على التوالى بمسابقة الدورى العام للموسم الحالى ،بعد فوز الأحمر فى الجولتين السابقتين على الإسماعيلى والبنك الأهلى، بحثا عن تعزيز تصدره لجدول الدورى الذى يتربع عليه بفارق الأهداف عن الأبيض الذى يتقاسمه الصدارة بنفس عدد النقاط بعد الفوز على إنبى وطلائع الجيش فى أول جولتين.

ويدخل الأهلى قمة الدور الأول للدورى بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بالثلاث نقاط، حيث استغل بيتسو موسيمانى الأيام الماضية فى تجهيز لاعبيه جيدا على المستوى البدنى والفني، وطالبهم ببذل أقصى جهد فى القمة 123 لتحقيق عدة أهدافه أهمها العودة لسكة الأداء القوى الذى ظهر عليه الأهلى فى المباراة الافتتاحية ضد الإسماعيلي، كذلك تأكيد تفوقهم على الزمالك فى المواجهات الأخيرة ومصالحة الجمهور الأحمر الغاضب لضياع الدورى والسوبر المحلى فى الموسم المنقضى .

كما عقد باتريس كارتيرون عدة جلسات مع لاعبيه طالبهم خلالها بتحقيق الفوز على الأهلى، مؤكدا لهم ان الفوز وصنع فارق فى بداية الدورى سيضع المنافس تحت ضغوط لمحاولة اللحاق بالزمالك.