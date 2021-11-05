شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل استاد القاهرة لمواجهة الزمالك فى قمة الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة فريق النادي الأهلي إلى استاد القاهرة تمهيدًا لخوض مباراة الزمالك المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري، وفور وصول حافلة الأهلي، قام الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بمعاينة أرض الملعب.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة ، ويضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة القمة كلاً من:

حارس مرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، محاضرة للاعبين فى فندق الإقامة قبل التحرك لخوض مباراة القمة،وقام المدير الفنى خلال المحاضرة بمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بشكل مميز خلال مباراة الزمالك.