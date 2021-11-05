شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرد على تحية جماهير الأهلى باستاد القاهرة قبل انطلاق القمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى، على رد تحية جماهير الأهلي المتواجدة في المدرجات ملعب استاد القاهرة، قبل انطلاق مباراة القمة التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

شهدت عملية دخول الجماهير مباراة الأهلي والزمالك التي تنطلق بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى الممتاز، سلاسة تامة؛ بسبب تنظيم شركة "تذكرتي" التي قامت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على المشجعين قبل دخول ملعب استاد القاهرة.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وباتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، تشكيلى الفريقين لمباراة قمة الكرة المصرية المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي، علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، ومحمد شريف.

وبهذا التشكيل يظهر أن موسيماني أراد تأمين وسط الملعب جيدا وإغلاق الباب أمام مفاتيح لعب الزمالك من خلال الدفع بثلاثة لاعبين في خط الوسط.

فيما يضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود الونش، أحمد فتوح، طارق حامد، إمام عاشور، أوباما، زيزو، أشرف بن شرقي وعمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومصطفى فتحي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيف الدين الجزيري.